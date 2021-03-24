Глава дипломатии Евросоюза назвал Россию опасным соседом

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», с которым необходимо поддерживать контакт по важным вопросам. Об этом он сказал на видео, опубликованном в Twitter Европейской комиссии.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ней некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — считает Боррель.

Он добавил, что одновременно Евросоюз должен сдерживать Россию и противодействовать ей.

Ранее он сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза заявили о новом курсе Москвы на конфронтацию с Брюсселем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в данный момент у России нет отношений с ЕС, поскольку их инфраструктура была уничтожена односторонними действиями Евросоюза.