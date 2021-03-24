Патрушев заявил, что США ответят за ухудшение отношений
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия ответит, если США будут создавать для нее «трудные дни», сообщает РИА «Новости».
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев, комментируя заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
В интервью телеканалу MSNBC Салливан заявил, что в отношениях России и США «предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются».
Тем не менее, по мнению Салливана, США и Россия обязаны сотрудничать в ключевых вопросах, в первую очередь — в рамках диалога по ядерному разоружению.
По мнению Патрушева, такие заявления должны смягчить риторику после громкого заявления Байдена.
Ранее стало известно, что Байден встретится с лидерами Евросоюза для обсуждения России, Китая и Турции