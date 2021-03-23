Лавров: РФ и КНР будут обеспечивать безопасность отношений от санкций Запада

Россия и Китай будут обеспечивать безопасность торговых и финансовых отношений от угроз санкций со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И во вторник, 23 марта, передает ТАСС.

«Я убежден, что мы будем делать все, чтобы отношения были в безопасности и не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств», — подчеркнул российский министр.

Он также отметил, что Москва и Пекин не намерены прибегать к «геополитическим играм» и отказываются от введения односторонних ограничений со стороны Запада.

Лавров подчеркнул, что РФ и Китай придерживаются мнения, что взаимодействие во внешней политике остается самым важным фактором.

Накануне, 22 марта, стало известно, что Евросоюз и Канада ввели санкции против КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека.