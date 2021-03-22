Посол России в США приехал для консультаций в МИД

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл для консультаций по российско-американским отношениям в Министерство иностранных дел России в понедельник, 22 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Антонов приехал в Москву в воскресенье, 21 марта.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик».

В российском МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя вызов российского посла в Вашингтоне в Москву, заявила, что американская сторона готовы привлекать Россию к ответственности.