Посол РФ в США вылетел из Нью-Йорка в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву, куда ранее был приглашен для консультаций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.

Ожидается, что в Москве посол будет утром 21 марта.

О том, что Антонов вылетит в Москву ранее рассказали в заявлении российской дипмиссии в США.

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

В МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла России в США на консультации в Москву.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также объяснила вызов посла в США.

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.