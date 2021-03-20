Лавров отправится с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 марта совершит визит в Китай. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что 23 марта в городе Гуйлинь он встретится с китайским коллегой Ван И.

«В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты обсудят подготовку мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Также будут рассматриваться координация действий государств в борьбе с пандемией и преодоление вызванных коронавирусом трудностей.

Переговоры коснутся сотрудничества на международной арене, региональных проблем, в том числе взаимодействия Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других многосторонних форматов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об усложнении ситуации в мире из-за нежелания США и стран Запада идти на равноправное сотрудничество с другими государствами.