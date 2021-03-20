Болгария готова объявить дипломатов РФ нежелательными персонами в стране

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране на фоне дела о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующим заявлением он прокомментировал задержание шестерых военнослужащих, которые обвиняются в шпионаже в пользу России.

По его словам, задержание стало показательной акцией с целью потребовать прекратить шпионаж в пользу России.

«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО <...> Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы», — сказал Борисов.

Кроме того, премьер-министр заверил, что Болгария намерена твердо отстаивать свои права на безопасность и независимость.