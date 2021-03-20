Власти Афганистана допустили участие Талибана** в коалиционном правительстве

(Террористическая организация, запрещенная в РФ)

Официальный Кабул заявил, что в переговорах о создании коалиционного правительства необходимо обсуждать с талибами (организация запрещена в России) принципы разделения полномочий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Высшего совета национального примирения Абдулле Абдуллу.

«Все зависит от того, к какому соглашению придут обе стороны. Если мы сможем договориться о том, что у нас будет разделение полномочий до постоянного правительства, которое должно быть приведено к власти на основе проведения выборов, то почему нет, талибы представляют одну из сторон, они могут быть его частью. Но все зависит от соглашения сторон», — заявил Абдулла.

При этом глава Высшего совета уточнил, что сами талибы никак пока не ответили на предложение США о формировании временного коалиционного правительства.

«Это не так, что мы взяли предложение США, согласились со всем в нем и будем по нему двигаться, нет. Мы высказали свои мысли по некоторым идеям, но «Талибан» пока никак не высказался», — пояснил Абдулла.

В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года начались мирные переговоры между между афганским правительством и «Талибаном». В переговорах активное участие принимают США.

Ранее талибов пригласили на конференцию по Афганистану в Москве.