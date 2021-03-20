На Украине заявили о превосходстве над Польшей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет», — сказал он в эфире телеканала «Украина», комментируя вероятность вступления страны в НАТО.

При этом глава ведомства не уточнил, в чем именно выражается превосходство.

Ранее бывший президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что страна сохранит суверенитет только если вступит в НАТО. Для вступления в североатлантический альянс Украине придется выполнить все выдвигаемые требования.