Зеленский утвердил продление на три года санкций против российских банков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) по продлению на три года санкций против российских банков. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе главы государства.

Речь идет о дочерней структуре российского Сбербанка и Проминвестбанке.

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается», — говорится в документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

На этой неделе стало известно, что СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков.