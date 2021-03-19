Захарова прокомментировала инцидент с падением Байдена на трапе самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в Facebook.

Она напомнила о заявлении Белого дома о произошедшем, в котором представитель пресс-службы администрации Карин Жан-Пьер назвала причиной падения политика ветер.

«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. «На улице очень ветрено», - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор телеканала RT. — Газета.Ru»), а просто ветер», — написала Захарова.

Ранее Байден, поднимаясь по ступеням трапа на борт Air Force One, несколько раз споткнулся и упал. Самолет должен вылететь в Джорджию, где у главы государства запланирован ряд официальных мероприятий.