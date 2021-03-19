В МИДе прокомментировали назначение Мезенцева госсекретарем Союзного государства

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Дмитрий Мезенцев в должности госсекретаря Союзного государства продолжит укреплять братские российско-белорусские отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

Кроме того, в МИДе выразили благодарность ранее занимавшему этот пост Григорию Рапоте.

«Глубоко признательны Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря его инициативной позиции были реализованы значимые союзные программы во многих областях.

Захарова также пожелала Мезенцеву «всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. До этого президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева с поста посла РФ в Белоруссии.