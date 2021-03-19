Путин на выходные поедет отдыхать в Сибирь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы главы государства Владимира Путина провести выходные 20 и 21 марта.

«На выходных – в субботу и воскресенье — президент планирует передохнуть, он будет в Сибири, он остается верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии. Неоднократно он в этих краях проводил какие-то редкие дни отдыха. Мы надеемся, что в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или фотоснимки получим и опубликуем», — сказал Песков.

Он отметил, что компанию президенту составит министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин, говоря о возможных датах для разговора с президентом США Джо Байденом, заявил, что намерен уделить время отдыху в тайге.

«Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сказал Путин.

В 2019 году Путин ездил на отдых в Туву вместе с министром обороны Сереем Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России, так как считает страну необъятной, красивой и богатой. Песков добавил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.