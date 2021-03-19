Эксперт: Байден своими заявлениями про Россию нарушил все дипломатические правила

Президент Соединенных Штатов нарушил все дипломатические правила своими недавними высказываниями в адрес российского руководства, считает заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле.

«Атака на Путина — это очередная атака против России. Тем не менее, это новое нападение только усилит сплоченность российского общества и его твердость духа, как это уже происходило в прошлом в связи с угрозами, исходившими из-за рубежа», — считает эксперт.

Он задался вопросом, сколько войн начали Соединенные Штаты во время вице-президентства Байдена, а также упомянул новые военные операции в Афганистане и Ираке, кровавые бомбардировки в Ливии, вмешательство и вербовка боевиков-джихадистов в Сирии, оркестрацию украинского кризиса, экономические санкции против стран, не принимающих новый миропорядок Соединенных Штатов.

«Президент страны, которая начала едва ли не все крупные войны XXI века, страны, чей Департамент здравоохранения гордится тем, что подорвал использование российской вакцины в Латинской Америке, пока люди умирают из-за COVID-19, «незаменимой страны», чье вмешательство в выборы и другие политические процессы во всех регионах планеты настолько четко установлены, что они насилу его скрывают, выворачивает реальность наизнанку», — пояснил Стефано Верноле.

«Тем же, кто говорит, что Байден в то время не был президентом, а значит, не должен отвечать за американское вмешательство во внутренние дела других стран, достаточно напомнить, что он всегда был у власти — как член Конгресса или вице-президент США, — а значит, ответственен. Пора наконец приподнять покрывало лицемерия и назвать вещи своими именами», — уверен он.