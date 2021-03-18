Сенат США утвердил директора ЦРУ
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Об этом пишет РИА «Новости».
Решение было принято единогласно.
Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год, после занимал должность заместителя госсекретаря в Госдепе. В 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры Бернс уволился из внешнеполитической службы.
Ранее сенатор-республиканец Тед Круз блокировал утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за бездействия администрации США в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
close