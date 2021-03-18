Сенат США утвердил директора ЦРУ

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Об этом пишет РИА «Новости».

Решение было принято единогласно.

Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год, после занимал должность заместителя госсекретаря в Госдепе. В 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры Бернс уволился из внешнеполитической службы.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз блокировал утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за бездействия администрации США в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».