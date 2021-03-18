США не будут отзывать своего посла Салливана из России

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что США не будут отзывать своего посла из России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Джон Салливан останется в Москве и будет поддерживать связь с российскими представителями.

«Наш посол Салливан остается в Москве», — сказала Псаки.

Ранее Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций. Дипломат вылетит в столицу 20 марта.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.

Позднее российский глава государства предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире».