Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире»

Президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским коллегой Джо Байденом в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он выразил готовность продолжить дискуссию с американским политиком.

При этом глава государства подчеркнул, что готов на это при условии, что она пройдет «фактически в прямом эфире».

По его словам, в прошлый раз идея о проведении телефонного разговора исходила от Байдена.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — уточнил Путин.

Он добавил, что такой формат был бы интересен как российским и американским гражданам, так и для других стран.

Российский глава государства сказал, что с дискуссией «не стоит затягивать» и предложил провести ее в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Ранее Путин приехал на концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма с Россией.