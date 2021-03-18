Путин: Россия готова жить в новых геополитических условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова жить в новых геополитических условиях. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова «подставить им плечо и локоть для того», чтобы страны развивались и двигались дальше. По его словам, Россия будет идти вперед, используя свои конкурентные преимущества, которых предостаточно.

Путин также заявил, что Москва никогда не согласится только с одним: «чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации». Глава государства призвал услышать его.

Ранее Путин заявил о различии генетического кода россиян и американцев.