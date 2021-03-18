МИД: в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в новейшей истории еще не было таких случаев, чтобы посла РФ в США приглашали на консультацию в Москву, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобное было, но это было связано с напряженной международной повесткой.

«Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним», — сказала дипломат.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

В связи с произошедшим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что ожидания политики администрации Джо Байдена в направлении России «списаны этим хамским заявлением в утиль». Он отметил, что подобные замечания недопустимы со стороны главы государства. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Байден однозначно не хочет налаживать отношения.