Посол РФ в США отправится в Москву 20 марта

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации. Об этом сообщает посольство РФ в США у себя в Facebook.

«Посол России в США А.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов Москвой Антонова после антироссийских заявлений главы Белого дома Джозефа Байдена является беспрецедентным шагом.

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес своего российского коллеги.