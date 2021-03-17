Тихановская просит США поместить Лукашенко в международную изоляцию

Один из лидеров белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе слушаний в международном комитете Палаты представителей Конгресса США попросила добиться международной изоляции президента Александра Лукашенко и ввести санкции против белорусских государственных предприятий, сообщает РИА «Новости».

По мнению Тихановской, изоляция властей Белоруссии должна быть одновременно политической и экономической.

«Мы призываем США ввести санкции против государственных предприятий, юридической системы и олигархов. Санкции — одна из наиболее эффективных мер», — заявила она.

Заседание Палаты представителей прошло в дистанционном формате, Тихановская также высказалась по поводу влияния американской дипломатии.

«Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко, сдерживая международные договоренности между режимом Лукашенко и другими странами», — сказала она.

Ранее Тихановская попросила Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко в банках страны.