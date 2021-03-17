МИД КНР: Пекин и Вашингтон еще не устранили ущерб, который нанес отношениям Трамп

Дальнейший диалог между Китаем и Соединенными Штатами может завершиться, если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Он отметил, что текущие проблемы «имеют свои причины».

По словам дипломата, тот ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям Китая и США при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа, пока не устранен.

«Новая администрация США должна отказаться от мышления эпохи холодной войны и объективно рассматривать отношения с Китаем», — подчеркнул Лицзянь.

Ранее сообщалось, что США намерены сообщить КНР о сферах, в которых хотят видеть изменение курса.