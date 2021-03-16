Разведка США: Россия продолжит вмешиваться в американские выборы

Американское разведывательное сообщество считает, что Россия «продолжит пытаться влиять на выборный процесс» в США. Об этом сообщается в докладе Национального совета по разведке.

«Мы полагаем, что Москва продолжит пытаться влиять на выборный процесс (в США - ред.), добиваясь своей долгосрочной цели - ослабления Вашингтона», – указано в документе.

Кроме того, по мнению американской разведки, российские власти полагают, что Соединенные Штаты аналогично вмешиваются во внутренние дела России и других государств, что также служит обоснованием для дальнейшего «влияния» Москвы на выборы в США.

В докладе Россия обвиняется в попытках помешать Джо Байдену в ходе президентских выборов в 2020 году.