В госорганах Украины прошли обыски по делу о соглашениях о флоте РФ в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах, привлеченных к подготовке и ратификации «Харьковских соглашений» о размещении российского флота в Крыму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В частности, обыски прошли в Верховной раде и ее комитетах, а также в министерстве иностранных дел Украины, Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и в украинском правительстве.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело о государственной измене из-за подписания Киевом Харьковских соглашений с Москвой в 2010 году о пребывании Черноморского флота России в Крыму.