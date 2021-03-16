Пашинян заявил о необходимости реализации права армян в Карабахе на самоопределение

Решение нагорно-карабахского конфликта возможно только на основе уточнения статуса Нагорного Карабаха. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Он заявил о необходимости активизации деятельности Минской группы в деле возобновления мирного процесса и всеобъемлющего урегулирования проблемы. В этом контексте премьер Армении подчеркнул необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха и реализации армян Нагорного Карабаха права на самоопределение», — говорится в сообщении.

Армянский премьер добавил, что установить в Нагорном Карабахе долгосрочный мир и стабильность возможно только с помощью конструктивных усилий.

«Однако продолжающиеся агрессивные и деструктивные заявления президента Азербайджана никак не содействуют этому», — сказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.