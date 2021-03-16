Песков назвал референдум о статусе Крыма 2014 года абсолютно легитимным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал референдум о статусе Крыма 2014 года полностью легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства.

Песков указывает на то, что Крым в составе Украины являлся территорией с особым статусом, который был однозначно прописан в украинской конституции.

«Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было в абсолютном соответствии с действовавшими законами», — указал Песков.

На реплику о том, что референдумы регионов в Украине не проводятся без разрешения центральных властей, он ответил, что такие действия не запрещены.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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