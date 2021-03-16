Депутат бундестага назвал условие признания Крыма на Западе

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что признание Крыма российским в западных странах станет возможным после смены там политических элит. Об этом сообщает РИА «Новости».

В случае отказа западных лидеров от их нынешней позиции им придется признать поражение военно-политической доктрины, а также завершить план по расширению НАТО на восток, отметил парламентарий.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — сказал Гердт.

Кроме того, референдум, по итогам которого произошло воссоединение Крыма с Россией, проходил в соответствии с международным правом, отметил он.

«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», — заявил депутат.

Ранее посол РФ в Германии подверг критике Запад за позицию по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.