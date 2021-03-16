Посол РФ в Германии подверг критике Запад за позицию по Крыму

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что западные страны не хотят замечать предпосылки, которые существовали для возвращения Крыма в состав России. Об этом он написал в статье для Berliner Zeitung, приуроченной к годовщине референдума на полуострове.

По его словам, решение о возвращении Крыма с Украины «не было принято вдруг». Дипломат отметил, что ему предшествовало развитие, которое на Западе «предпочитают не замечать, вытеснять из памяти».

«Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще», — отметил Нечаев.

Он также заявил, что на Западе предпочитает не вспоминать о достижении лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом страны Виктором Януковичем в феврале 2014 года, которые затем были «растоптаны сторонниками Майдана с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза».

События Майдана представитель российского посольства не считает «демократической революцией», так как митинги оппозиции переросли беспорядки, погромы, «убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия». Дипломат указал, что на Западе оценивают эти события как «демократическую революцию».

Нечаев отметил, что решение жителей Крыма на референдуме о присоединении к России позволило сохранить мир.

«В ходе Крымской весны, как известно, жертв и пострадавших не было», — написал он.

Посол напомнил, что за решение о независимости Крыма и его присоединение к РФ проголосовало свыше 96% населения полуострова при явке в 83%.

По его словам, за минувшие годы Крым «превратился в один из самых динамичных регионов России». Также на полуострове уделяется большое внимание защите прав человека, о чем, как заявил Нечаев, на Западе не принято говорить.

Ранее в МИДе России назвали нелегитимными попытки Киева вернуть Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.