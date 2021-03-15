Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из партии «Слуга народа»

Попавшего под американские санкции депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что на место руководителя Киевской областной организации назначен депутат Рады Андрей Мотовиловец.

По данным пресс-службы, Дубинский был исключен из членов политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Так, распоряжением главы партии на 14 марта было созвано собрание Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов переизбрания руководящих органов. В этот же день Дубинский опубликовал видеообращение, где говорилось о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации».

Своим действием парламентарий грубо нарушил требования устава, поэтому и был отстранен.

Ранее сообщалось, что фракция президента Украины Владимира Зеленского в Раде пошла на исключение депутата Александра Дубинского, попавшего под санкции США за «вмешательство в выборы» и причастность к сливу компромата на Джо Байдена.