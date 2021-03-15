Делегация движения «Хезболлах» прибыла на переговоры в МИД России

Делегация ливанского движения «Хезболлах» во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в МИД России в понедельник, 15 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

В последний раз Раад приезжал в Россию в 2011 году.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты выплатят $10 млн любому, кто предоставит информацию, которая позволит пресечь финансирование ливанского шиитского движения «Хезболла». Американская сторона считает «Хезболлах» террористической организацией.