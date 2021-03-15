Байден высказался о секс-скандале вокруг губернатора Нью-Йорка

Президент США Джо Байден высказался в отношении скандала вокруг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в свете обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.

По его словам, властям следует дождаться результатов расследования по данному делу, а после принимать решение об отставке губернатора.

«Я думаю, что нам надо увидеть, к чему приведет расследование», — сказал Байден.

Ранее стало известно, что Куомо грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах. До этого губернатора обвинили в сексуальных домогательствах в шестой раз. Расследование по этому делу продолжается.