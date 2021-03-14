Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом

Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он сказал главе ОБСЕ Анн Линде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Как сообщается, Алиев в воскресенье, 14 марта, провел встречу с делегацией во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Глава Азербайджана отметил, что теперь в стране должны смотреть в будущее.

«Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем», — сказал Алиев в ходе встречи с иностранной делегацией.

Ранее Алиев заявил, что вопрос статуса Карабаха должен быть исключен из любой повестки

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.