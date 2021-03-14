Стали известны результаты exit poll на региональных выборах в Германии

«Зеленые» выигрывают выборы в германской земле Баден-Вюртемберг, набирая 31% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные exit poll телеканала ARD, которые были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 14 марта.

По информации канала, второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС), который набрал 23% голосов.

Правую партию «Альтернатива для Германии» поддержали 11,5% избирателей, либеральную Свободную демократическую партию (СДП) — 11,5%. У социал-демократы оказалось 12% голосов.

Отмечается, что левые снова не проходят в региональный парламент. Им высказали поддержку 3,5% избирателей.