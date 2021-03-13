Депутат Рады устроил скандал во время выступления Зеленского
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук устроил перепалку с охранником во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua».
Охрана не хотела пропускать народного избранника на выступление главы государства, объясняя это тем, что Камельчук не прошел регистрацию, указано в сообщении.
«Депутат начал перепалку с охранником, который представился, как «гражданин Украины», – пишет издание.
Ранее Зеленский заявил, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые пытаются навязать свою власть в стране.
close