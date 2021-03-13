Лукашенко оценил фильм Nexta о своей роскошной жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложной информацию о своей роскошной жизни, приведенную в фильме «Золотое дно», который опубликован на YouTube-канале Nexta. Об этом сообщает «БелТА».

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», – заверил глава государства.

Лукашенко отметил, что не смотрел фильм, но получил подготовленный анализ.

«Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет», – рассказал президент.

Белорусский лидер добавил, что никогда не позволит себе говорить одно, а делать другое, так как самым страшным для него является позор перед народом. Он также назвал действия авторов фильма неприличными.

Фильм был опубликован 8 марта текущего года, на данны момент его посмотрели более 4,7 млн раз.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.