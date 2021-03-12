Захарова прокомментировала ситуацию с правами человека на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе комментирования доклада Наблюдательной миссии ООН по правам человека заявила, что Россия разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Обострились проявления дискриминации и неравенства. Обеспокоены содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний со стороны представителей правоохранительных органов и силовых структур», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что Россия поддерживает содержащуюся в докладе рекомендацию властям Украины принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения в контексте вступления закона «О функционировании украинского языка как государственного».

«Рассчитываем, что Киев, наконец, внемлет призывам Наблюдательной миссии, а также учтет рекомендации, изложенные в заключении Венецианской комиссии Совета Европы по упомянутому закону, и пересмотрит свои подходы в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории Украины», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии.