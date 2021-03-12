Кремль: в графике Путина нет встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на данный момент нет встречи лидеров стран «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет», — сказал Песков.

Ранее глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.