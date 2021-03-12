В Совфеде ответили на заявление Украины о планах по «возвращению» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма, сообщает RT.

«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к «возвращению» Крыма на Украину. Прежде всего оно направлено на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возвращение Крыма», — сказал Цеков.

Сенатор назвал заявление Кулебы пустым и вредным для Украины. По его мнению, самым лучшим решением для руководства страны будет признание справедливости и законности нахождения Крыма в составе России и улучшение отношений с ней.

Ранее власти Украины утвердили стратегию по «возвращению» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.