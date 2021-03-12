Глава МИД Украины назвал «трех китов» политики по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «трех китов» политики страны по возвращению Крыма. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, первым «китом» является одобренная стратегия по «деоккупации» полуострова, вторым – консолидация.

«Работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы», – пояснил министр.

Кроме того, в качестве третьего «кита» Кулеба назвал «синергию», то есть «восстановление международного права и, как следствие, – полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

Ранее стало известно, что на Украине утверждена стратегия по «деоккупации и реинтеграции» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.