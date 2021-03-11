Послы ЕС согласовали новые санкции против Китая и России

Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, предполагается, что данное решение будет утверждено 22 марта на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Кроме того, по информации другого источника в институтах ЕС, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.