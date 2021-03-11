В Кремле указали на наличие критических разногласий в вопросе контакта США и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах с новой администрацией США.

По его словам, разговоры между сторонами проводятся на уровне дипломатических контактов.

«Они непростые, много критических разногласий», — подчеркнул Песков.

Ранее он также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о кибератаках США на Россию.