На Украине признали неизбежность потери Крыма

Потеря Крыма Украиной была неизбежна. Такое заявление сделал политолог Алексей Голобуцкий, передает РИА «Новости».

«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины», — заявил он.

По словам Голобуцкого, на Украине разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего страна не может существовать как единое государство.

«Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители востока Украины — прим. ред.) были бы частью России», — сказал он.

При этом Голобуцкий подчеркнул, что воссоединения Крыма с Украиной можно было избежать.

«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — продолжил он.

Если было Крым был заселен жителями Западной Украины и крымскими татарами, потери полуострова можно было бы избежать, считает Голобуцкий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.