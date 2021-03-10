США намерены укреплять помощь Украине
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
США планируют укреплять помощь Украине. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Вашингтон «твердо поддерживает» Украину.
«Мы намерены укреплять эту поддержку — идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях (Украины) по укреплению ее демократии», — сказал Блинкен.
На прошлой неделе стало известно, что США выделят Украине еще $125 млн в качестве военной помощи.
close