Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по поводу увольнения главы Главного штаба ВС Оника Гаспаряна в соответствии с законом о военной службе и статусе военнослужащего. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

«Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что проблемы стали очевидными в результате инициативы премьера республики Никола Пашиняна по освобождению Гаспаряна от должности и последовавшими конституционными правовыми процессами.

Ранее стало известно, что премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.