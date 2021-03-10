Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах в шестой раз

Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Albany Times Union.

По данным издания, новой обвинительницей стала помощница, которая работала в особняке губернатора.

При этом газета не называет ее имя, поскольку «с ней нельзя было связаться для получения комментариев».

В офисе Куомо не сразу прокомментировали эту информацию.

«Как я сказал на прошлой неделе, я никогда не делал несоответствующих (закону. — «Газеты.Ru») действий», — сказал Куомо в ходе брифинга.

Это обвинение стало шестым по счету, которое было высказано в адрес губернатора штата.

Ранее еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в домогательствах.