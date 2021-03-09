Байден забыл имя министра обороны и назвал его «парень вон там»

Президент США Джо Байден, вероятно, забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень вон там, который управляет этим подразделением». Об этом пишет The Sun.

78-летний глава государствам объявлял о назначении двух женщин-генералов, когда произошла заминка и он назвал Остина «парень», а министерство обороны — «этим подразделением».

«И я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал Байден.

Во время того же мероприятия Байден называл имя министра обороны, читая телесуфлер.

В декабре Байден неправильно произнес имя кандидата от министерства здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры, а позже исправился.