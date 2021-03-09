Талибов* пригласили на конференцию по Афганистану в Москве

Запрещенное в России движение «Талибан» (организация запрещена в России) приглашено на конференцию по Афганистану в Москве, запланированную на 18 марта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя политбюро движения в Катаре Мухаммеда Наима.

«Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос», — сказал Наим.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в Высшем совете по национальному примирению Афганистана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту Афганистана Ашрафу Гани сформировать афганское правительство вместе с талибами.