США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Госдепартамент США обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», — заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что «Россия вернулась к свои старым трюкам», а распространение неверной информации о проверенных в США вакцинах ставит под угрозу жизни людей. Агентство подчеркнуло, что Прайс не предоставил доказательств вмешательства российских спецслужб и не назвал интернет-платформы, на которых якобы распространялась дезинформация.

Ранее стало известно, что в США гражданам, привитым от коронавируса, разрешили не соблюдать дистанцию и не носить маски при общении друг с другом в небольших группах.