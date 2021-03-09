Конгрессмены США потребовали ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги попросили госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции против организаций, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо законодателей.

Конгрессмены в своем послании заявили, что обеспокоены из-за того, что администрация президента США Джо Байдена не вводит «обязательные санкции» в отношении «Северного потока — 2», «отвечающие требованиям» действующего законодательства.

В письме, как утверждают в пресс-службе комитета, республиканцы «просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции» против «многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2» против Москвы.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.