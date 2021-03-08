Бывший советник Ельцина рассказал, почему распался СССР

Президент СССР Михаил Горбачев хотел сохранить СССР, но ему не повезло. Об этом заявил бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич, пишет Ura.ru.

«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым», — сказал Станкевич.

По его словам, Горбачеву помешал августовский путч 1991 года. После этого «все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы».

Кроме того, еще одной причиной стало то, что КПСС завела СССР в тупик, а реформы были «неловкими».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР.